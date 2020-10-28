На 3D-принтере напечатали уникальную лодку из стекловолокна (фото)

Технология 3D-печати становится всё более популярной. Например, американская компания Czinger напечатает сверхмощный суперкар за $1,7 миллиона. Решив не отставать от современных тенденций, небольшой итальянский стартап представил первую в мире лодку из стекловолокна, полностью напечатанную на 3D-принтере.
Моторная лодка Motor Additive Manufacturing Boat (MAMBO) от компании Moi Composites полностью изготовлена с помощью технологии 3D-печати. В качестве материала выбрали стекловолокно. Представитель компании уверяет, что специфика технологии позволяет создавать уникальные формы, которые слишком дороги или недоступны при традиционном производстве.
Фото: businessinsider.com
Сама методика печати получила название «производство непрерывного волокна», а вся работа осуществлялась посредством специального алгоритма, пропитывающего волокна термореактивной смолой. Moi Composites утверждает, что технология позволила сделать конструкцию прочной, жёсткой и долговечной.
Фото: businessinsider.com
Лодка получила необычный внешний вид с разделённой на две части носовой частью. MAMBO имеет длину 6,4 метра, оснащена навигационной системой, пробковым полом, кожаными сиденьями и двигателем на 113 лошадиных сил. В качестве партнёров выступили Autodesk, Owens Corning и Catmarine. Лодку показали на выставке яхт в Генуе в начале октября, но её точная цена пока не называется.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладовВчера, 11:00 - 2787 21
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)Вчера, 10:00 - 1973 12
Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенниковВчера, 17:47 - 1193 8
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьПозавчера, 13:16 - 4268 7
В парламенте подсчитали, как "налог на Google" пополнит бюджет УкраиныВчера, 16:33 - 1122 6
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладовВчера, 11:00 - 2787 21
Антирекорд гривны: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:02 - 2437 1
Пользуются ли украинцы субсидией (опрос)Вчера, 08:12 - 2263 1
Украинцев предлагают оформлять на работу по-новому - СМИВчера, 14:04 - 2093 1
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)Вчера, 10:00 - 1973 12
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Вчера, 12:10 - 399
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 799 3
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 696
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1086
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 874