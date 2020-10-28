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На 3D-принтере напечатали уникальную лодку из стекловолокна (фото)

На 3D-принтере напечатали уникальную лодку из стекловолокна (фото)

Технология 3D-печати становится всё более популярной. Например, американская компания Czinger напечатает сверхмощный суперкар за $1,7 миллиона. Решив не отставать от современных тенденций, небольшой итальянский стартап представил первую в мире лодку из стекловолокна, полностью напечатанную на 3D-принтере.

Моторная лодка Motor Additive Manufacturing Boat (MAMBO) от компании Moi Composites полностью изготовлена с помощью технологии 3D-печати. В качестве материала выбрали стекловолокно. Представитель компании уверяет, что специфика технологии позволяет создавать уникальные формы, которые слишком дороги или недоступны при традиционном производстве.


Фото: businessinsider.com

Сама методика печати получила название «производство непрерывного волокна», а вся работа осуществлялась посредством специального алгоритма, пропитывающего волокна термореактивной смолой. Moi Composites утверждает, что технология позволила сделать конструкцию прочной, жёсткой и долговечной.


Фото: businessinsider.com

Лодка получила необычный внешний вид с разделённой на две части носовой частью. MAMBO имеет длину 6,4 метра, оснащена навигационной системой, пробковым полом, кожаными сиденьями и двигателем на 113 лошадиных сил. В качестве партнёров выступили Autodesk, Owens Corning и Catmarine. Лодку показали на выставке яхт в Генуе в начале октября, но её точная цена пока не называется.

По материалам 4PDA
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