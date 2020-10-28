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Создатели Raspberry Pi выпустили полноценный компьютер в виде клавиатуры (фото, видео)

Создатели Raspberry Pi выпустили полноценный компьютер в виде клавиатуры (фото, видео)

Британская компания Raspberry Pi Foundation, прославившаяся своими миниатюрными одноплатными компьютерами, объявила о выпуске нового продукта. Она разработала полноценный десктопный компьютер, выполненный в виде обычной клавиатуры.

Raspberry Pi 400 внешне практически не отличить от обычной клавиатуры. Единственное, что сразу бросается в глаза, — обилие разъёмов и портов. Среди них два micro-HDMI, каждый из которых может выводить контент в формате до 4K при 60 Гц, два USB 3.0, один USB 2.0, USB Type-C для питания, гигабитный разъём Ethernet, а также слот для карт памяти microSD и разъём GPIO для подключения разных нишевых устройств.

По характеристикам Raspberry Pi 400 — практически полная копия Raspberry Pi 4. Компьютер оснащён четырёхъядерным ARM-процессором с ядрами Cortex-A72, работающими на частоте 1,8 ГГц, что немного больше по сравнению с 1,5 ГГц в Pi 4, и 4 ГБ оперативной памяти. Есть возможность подключения к интернету по Wi-Fi 802.11ac.


Фото: theverge.com

В зависимости от региона компьютер может оснащаться 78 или 79 клавишами на клавиатуре. Раскладка и расположение кнопок похоже на таковые в большинстве ноутбуков.

Разработчики Raspberry Pi 400 надеются, что новинка будет популярна не только среди людей, которые хотят научиться программированию, но также в корпоративном секторе. Например, им могут пользоваться сотрудники колл-центров, подключая одновременно два монитора.

Базовая цена Raspberry Pi 400 за один только компьютер составляет $70. Комплект с фирменной мышью, блоком питания, картой microSD, кабелем HDMI и руководством для начинающих пользователей обойдётся в $100.

По материалам 4PDA
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