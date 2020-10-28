Создатели Raspberry Pi выпустили полноценный компьютер в виде клавиатуры (фото, видео)

Британская компания Raspberry Pi Foundation, прославившаяся своими миниатюрными одноплатными компьютерами, объявила о выпуске нового продукта. Она разработала полноценный десктопный компьютер, выполненный в виде обычной клавиатуры.
Raspberry Pi 400 внешне практически не отличить от обычной клавиатуры. Единственное, что сразу бросается в глаза, — обилие разъёмов и портов. Среди них два micro-HDMI, каждый из которых может выводить контент в формате до 4K при 60 Гц, два USB 3.0, один USB 2.0, USB Type-C для питания, гигабитный разъём Ethernet, а также слот для карт памяти microSD и разъём GPIO для подключения разных нишевых устройств.
По характеристикам Raspberry Pi 400 — практически полная копия Raspberry Pi 4. Компьютер оснащён четырёхъядерным ARM-процессором с ядрами Cortex-A72, работающими на частоте 1,8 ГГц, что немного больше по сравнению с 1,5 ГГц в Pi 4, и 4 ГБ оперативной памяти. Есть возможность подключения к интернету по Wi-Fi 802.11ac.
Фото: theverge.com
В зависимости от региона компьютер может оснащаться 78 или 79 клавишами на клавиатуре. Раскладка и расположение кнопок похоже на таковые в большинстве ноутбуков.
Разработчики Raspberry Pi 400 надеются, что новинка будет популярна не только среди людей, которые хотят научиться программированию, но также в корпоративном секторе. Например, им могут пользоваться сотрудники колл-центров, подключая одновременно два монитора.
Базовая цена Raspberry Pi 400 за один только компьютер составляет $70. Комплект с фирменной мышью, блоком питания, картой microSD, кабелем HDMI и руководством для начинающих пользователей обойдётся в $100.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладовВчера, 11:00 - 2789 21
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)Вчера, 10:00 - 1977 12
Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенниковВчера, 17:47 - 1195 8
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьПозавчера, 13:16 - 4273 7
В парламенте подсчитали, как "налог на Google" пополнит бюджет УкраиныВчера, 16:33 - 1125 6
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладовВчера, 11:00 - 2789 21
Антирекорд гривны: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:02 - 2442 1
Пользуются ли украинцы субсидией (опрос)Вчера, 08:12 - 2266 1
Украинцев предлагают оформлять на работу по-новому - СМИВчера, 14:04 - 2096 1
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)Вчера, 10:00 - 1977 12
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Вчера, 12:10 - 398
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 799 3
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 696
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1086
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 874