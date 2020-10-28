Xiaomi анонсировала дверной замок с функцией сканирования лиц

В ассортименте Xiaomi уже представлено множество умных дверных замков, поддерживающих разблокировку самыми разными способами: PIN-кодом, отпечатком пальца, NFC-модулем в смартфоне или смарт-часах. На этой неделе компания представит ещё одну модель с новым способом авторизации.
Уже в грядущую среду, 4 ноября, Xiaomi представит Smart Door Lock Pro. Судя по тизеру, это будет дверной замок с функцией звонка, на что указывает соответствующая кнопка. Куда более интересно наличие двух камер. Как сообщается, устройство сможет распознавать лица, определяя таким образом владельца.
Фото: gizchina.com
Согласно задумке разработчиков, войти в квартиру или дом можно будет без каких-либо дополнительных манипуляций, просто посмотрев в камеру. Пока неясно, будет ли устройство поставляться с дверной ручкой или же её придётся докупать отдельно. Также пока нет информации о степени безопасности такой системы. Например, можно ли будет обмануть её фотографией или же она станет реагировать только на реальные лица.
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