Xiaomi анонсировала дверной замок с функцией сканирования лиц

В ассортименте Xiaomi уже представлено множество умных дверных замков, поддерживающих разблокировку самыми разными способами: PIN-кодом, отпечатком пальца, NFC-модулем в смартфоне или смарт-часах. На этой неделе компания представит ещё одну модель с новым способом авторизации.

Уже в грядущую среду, 4 ноября, Xiaomi представит Smart Door Lock Pro. Судя по тизеру, это будет дверной замок с функцией звонка, на что указывает соответствующая кнопка. Куда более интересно наличие двух камер. Как сообщается, устройство сможет распознавать лица, определяя таким образом владельца.



Фото: gizchina.com

Согласно задумке разработчиков, войти в квартиру или дом можно будет без каких-либо дополнительных манипуляций, просто посмотрев в камеру. Пока неясно, будет ли устройство поставляться с дверной ручкой или же её придётся докупать отдельно. Также пока нет информации о степени безопасности такой системы. Например, можно ли будет обмануть её фотографией или же она станет реагировать только на реальные лица.