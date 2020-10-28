Милованов назвал отрасли, где мы можем привлечь больше всего инвестиций

Надо стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Они – залог благосостояния страны.
Об этом в интервью журналу “Краина” говорит бывший министр экономики Тимофей Милованов.
“У бизнеса всегда есть желание платить меньше налогов. Но в Штатах или Евросоюзе в процентном соотношении налоги больше. Так что у нас не такая большая проблема с ними. Больше – с правом собственности, честным выполнением своих обязательств, культурой контрактных и рабочих отношений. Риск, что твой стартап могут украсть, – большая проблема, чем налоги.
Наша фискальная система сложна для администрирования. Многие люди просто не понимают, как правильно и легально работать и платить налоги. Бизнес часто ведут “в серую”. Так трудно расти, потому что невозможно получить инвестиции. “Серость” украинского бизнеса мешает его развитию”, – объясняет бывший чиновник.
По его словам, в инициативе президента под названием “инвестиционная няня” есть логика.
“Инвестиционный климат невозможно создать за год. А идея Зеленского – это как горячая линия, куда можно пожаловаться и решить проблемы. К сожалению, она до сих пор не реализована.
Украина должна стать привлекательной не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов. Вряд ли кто-то из-за рубежа будет вкладывать средства, если мы этого делать не хотим. Иностранцы интересны тем, что приносят новые технологии и идеи. У них можно учиться. Чтобы привлечь инвестиции, надо провести судебную реформу. И улучшить профессионализм рабочих. Иностранного инвестора интересует производительность труда, а не только дешевая рабочая сила.
Агрокомплекс имеет большой потенциал. Растет ІТ-сфера. Эти две сильные стороны экономики нужно развивать. Украина имеет неплохое географическое расположение. Можем браться за логистику и туризм. Есть много отраслей, которые могут дать плоды, если их поддержать”, – добавляет Тимофей Милованов.
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