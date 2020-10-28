В Нацбанке не исключают повышения учетной ставки в следующем году

На заседании Комитета по монетарной политике Национального банка Украины относительно уровня учетной ставки большинство членов высказались за сохранение ставки на уровне 6% до конца 2020 года с перспективой к ее повышению в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины относительно уровня учетной ставки.
«Большинство членов КМП, несмотря на ожидаемый рост инфляционных рисков на прогнозном горизонте, высказались за сохранение ставки на уровне 6% до конца 2020 года с перспективой к повышению ключевой ставки в 2021 году. С другой стороны, другие члены КМП ожидают, что усиление эпидемии обусловит необходимость поддержания экономической активности дальнейшим снижением ставки уже в декабре этого года», – говорится в сообщении.
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Вместе с тем участники дискуссии пришли к консенсусу, что дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации, достижения прогресса в сотрудничестве с международными финансовыми партнерами, а также от утвержденных параметров бюджетной политики.
Все согласились, что, если восстановление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым, Национальный банк придаст экономике дополнительный монетарный импульс. В случае же чрезмерного усиления инфляционного давления Нацбанк готов к повышению ключевой ставки.
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