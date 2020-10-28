0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0 Новости партнёров

Рассрочка под 0% с картой Альфа-Банка Украина действует до конца года

Рассрочка под 0% с картой Альфа-Банка Украина действует до конца года

Альфа-Банк Украина продлил до 31 декабря 2020 года действие акционного предложения по рассрочке с нулевой ежемесячной комиссией.

По условиям акции, владельцы кредитных карт Альфа-Банка, которые воспользуются программой «Моментальная рассрочка» и переведут покупку в оплату частями на 3 или 6 месяцев, получают 0% ежемесячной комиссии.

Для этого клиенту достаточно совершить оплату на сумму от 500 грн, после чего он получит SMS с номера 3530 с кодом и предложением перевести покупку в рассрочку. Просто отправляете бесплатное SMS с кодом в ответ, чтобы заявка на рассрочку была принята в работу. Активация будет подтверждена также с помощью сообщения.

Оплата покупки происходит равными частями, а годовая ставка на весь период составит всего 0,01%.

Рассрочка доступна владельцам кредитных карт – «RED», «RED Cash», «Travel», «Альфа-Connect», «ЕКО-Максимум», «Фокс Клуб», «ВИГОДА».

Следить за статусом своих рассрочек можно через мобильный банк Alfa-Mobile Ukraine, раздел «Мои рассрочки».

Оформить кредитную карту Альфа-Банка можно удаленно. Документы на подпись и карту вам привезет мобильный банкир.

По материалам Альфа-Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Альфа-Банк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.