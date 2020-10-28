Рассрочка под 0% с картой Альфа-Банка Украина действует до конца года

Альфа-Банк Украина продлил до 31 декабря 2020 года действие акционного предложения по рассрочке с нулевой ежемесячной комиссией.
По условиям акции, владельцы кредитных карт Альфа-Банка, которые воспользуются программой «Моментальная рассрочка» и переведут покупку в оплату частями на 3 или 6 месяцев, получают 0% ежемесячной комиссии.
Для этого клиенту достаточно совершить оплату на сумму от 500 грн, после чего он получит SMS с номера 3530 с кодом и предложением перевести покупку в рассрочку. Просто отправляете бесплатное SMS с кодом в ответ, чтобы заявка на рассрочку была принята в работу. Активация будет подтверждена также с помощью сообщения.
Оплата покупки происходит равными частями, а годовая ставка на весь период составит всего 0,01%.
Рассрочка доступна владельцам кредитных карт – «RED», «RED Cash», «Travel», «Альфа-Connect», «ЕКО-Максимум», «Фокс Клуб», «ВИГОДА».
Следить за статусом своих рассрочек можно через мобильный банк Alfa-Mobile Ukraine, раздел «Мои рассрочки».
Оформить кредитную карту Альфа-Банка можно удаленно. Документы на подпись и карту вам привезет мобильный банкир.
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