Кризис 2020 года в сфере микрокредитования

Весь 2020 год стал настоящим испытанием для любого бизнеса — от небольших магазинов у дома и до крупных компаний. Перенесли экономический стресс и микрофинансовые организации.

Мы составили список самых весомых кризисных проблем, которые перенесли (и до сих пор переносят) украинские МФО.

Смена регулятора

Наверное, главный пункт списка.

До июня 2020 года регулятором микрофинансового рынка выступала Нацкомфинуслуг. С 1 июля надзор за МФО перешел к НБУ и Национальной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам.

Цель такой реорганизации — ужесточение контроля за микрофинансовыми организациями, более эффективная защита прав потребителей (то есть заемщиков) и увеличение прозрачности работы МФО. А если проще — требований к компаниям станет больше, и следить за ними будут пристальнее.

С одной стороны — это полезный шаг: чем влиятельнее контролирующий орган — тем больше доверия к микрокредитам будет у населения, и тем честнее будут исполнять свои обязанности такие компании. Так что в долгосрочной перспективе он должен принести положительные последствия.

С другой стороны — произошло это в самый неподходящий момент: в разгар пандемии, когда у бизнеса и так стрессовая ситуация. Это может привести к тому, что в целом хорошие компании, которые подстроились бы под новые требования, не осилят перемены из-за остальных проблем. Поэтому с рынка могут исчезнуть не только плохие предприятия, но и просто «слабые». Хотя для клиентов — это плюс: в строю останутся только самые-самые.

Пока что рано говорить, какие последствия принесла такая «перезагрузка». Предполагается, что изменения будут продолжаться как минимум до конца 2020 года, а скорее всего — и на протяжении следующего года. Но по предположениям самих участников — рынок микрокредитов перезагрузится.

Уменьшение количества клиентов и уменьшение прибыли

С этой проблемой столкнулись почти все отрасли бизнеса, кроме разве что аптек и страховых компаний.

Математика простая: часть граждан вообще потеряли работу, у других — уменьшились доходы. Прибавьте к этому общую напряженность: никто не знает, как изменится ситуация завтра, через неделю, месяц. Поэтому граждане стараются меньше тратить и меньше обременять себя долговыми обязательствами. То есть население просто перестало брать кредиты, а если и берет — то старается делать это по минимуму.

А значит что у микрофинансовых организаций уменьшилась прибыль. Банкам в этом плане чуть проще, потому что кроме выдачи кредитов у них есть дополнительные источники доходов: депозиты, карты, комиссии, обмен валют и так далее. Плюс банки могут рассчитывать на поддержку со стороны государства — как более весомые экономически организации, и как более крупные работодатели.

Для МФО это опасно сразу по двум причинам:

может не хватить денег на выдачу новых кредитов (особенно если заявок будет слишком много, и если еще больше увеличится количество просрочек и невозвратов);

может не хватить денег на поддержание работы самой компании (аренду, зарплату сотрудникам, налоги, рекламу).

Оба этих довода серьезны, и могут привести к закрытию компании.

Рост невозвратов

Как продолжение предыдущего пункта: если у граждан нет денег — им сложнее отдавать взятые кредиты. Как оформленные раннее (до наступления финансовых проблем), так и взятые недавно.

И получается замкнутый круг: если у человека нет денег — он ищет все способы, чтобы их получить. А один из самых простых вариантов — обратиться в Credit7 (или любую другую МФО), где можно быстро оформить кредит онлайн на карту, и где вряд ли откажут в его выдаче. Но поскольку у человека уже есть финансовые проблемы — он вряд ли сможет этот займ вовремя погасить.

В замкнутый круг попали и сами микрофинансовые организации. Главная их черта, из-за которой клиенты идут к ним, а не в банки — это простота выдачи кредитов, в том числе и людям, испытывающим финансовые проблемы. Если ужесточить правила и перестать выдавать займы большинству, кто идет в МФО — поток клиентов просто иссякнет.

Поэтому даже в условиях кризиса желающие могут сравнительно легко оформить кредит онлайн. И это увеличивает количество невозвратов и проблемных платежей. Любая компания понимает эти риски, но не может отказаться от них.

Это одна из причин, по которой не все МФО перенесут развернувшийся кризис. У одних — не хватит денег для оборота. Простой пример: нужно выдавать новые кредиты, но весомая часть предыдущих заявок не погашена, и имеет просрочки. Из-за этого денег на выдачу новых займов может просто не хватить.

А другие могут просто взвесить все риски и перспективы, и закрыться (навсегда или просто до тех дней, пока ситуация не стабилизируется). И такие компании уже есть — в отчете НБУ за 2020 год мы наверняка не досчитаемся не одной и не двух МФО, которые еще присутствовали на рынке в начале года.

Освобождение неплательщиков от пеней и роста процентов за просрочки

С 4 июля 2020 года начинает работать Закон Украины «… о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период карантина».

По этому закону на все время, пока действует карантин, со всех заемщиков (и физлиц, и юрлиц) не может взиматься штраф и пеня за просрочку по действующим кредитам. Это касается как банковских кредитов, так и микрокредитов. Срок его действия — весь период карантина плюс 30 дней после его завершения.

С точки зрения экономики и потребителей — закон это справедливый и правильный. Население сможет вздохнуть чуть свободнее, поскольку многие люди брали кредиты еще в более спокойное время. Если бы по займам сейчас начислялись штрафы и пени — многие заемщики оказались бы в более сложной ситуации: с работой даже в крупных городах дела обстоят плохо, зарплаты задерживают и урезают, выезжать за рубеж на заработки — не у всех есть возможность (да и сами границы могут закрыть в любой момент, и не факт, что за рубежом работа продолжится при ужесточении карантинов).

Но со стороны МФО — это только накаляет и без того сложную обстановку. В первую очередь — из-за того, что таким образом полностью исчезает механизм стимуляции должника. Если человек взял кредит, не может его отдать и понимает, что по сути ему ничего не угрожает — он может не отдавать его и дальше сознательно. И хорошо еще, если отдаст в будущем. А некоторые несознательные граждане могут вообще специально набрать займов, заранее не собираясь их погашать. Кто-то может сделать это в надежде на защиту со стороны государства. Другие — могут понадеяться, что МФО просто не перенесут новых правил и кризисных условий, и отдавать микрокредиты станет просто некому.