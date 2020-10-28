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Руководителям госпредприятий предлагают по-новому ограничить зарплаты

Руководителям госпредприятий предлагают по-новому ограничить зарплаты

Депутаты предложили ввести новое ограничение заработных плат для членов наблюдательных советов государственных предприятий и банков.

Об этом сказано в законопроекте № 4199-1, текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Что предлагают:

  • лимит в 30 минимальных зарплат (сейчас это 150 тыс. гривен) для прибыльных предприятий и банков;
  • 15 минимальных зарплат (75 тыс. гривен) – для убыточных. Ограничение хотят распространить не только на оклады, но и на поощрительные и компенсационные выплаты;
  • ограничение на количество иностранцев в набсоветах, а также обязать их подавать декларации о доходах.

Согласно законопроекту, больше половины членов набсовета должны быть гражданами Украины, проживающими в стране последние пять лет и владеющими украинским языком.

Справка Finance.ua:

  • 26 октября в соответствии с решением Конституционного Суда Украины правительство сократило срок действия ограничения, установленного “заключительными положениями” Закона об изменениях в государственный бюджет Украины от 13 апреля 2020 года.
  • Сняты ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителей и членов наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.
По материалам Finance.UA
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