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Прибыль Крюковского вагоностроительного завода упала в шесть раз

Прибыль Крюковского вагоностроительного завода упала в шесть раз

Крюковский вагоностроительный завод за три квартала 2020 года получил 129,1 млн грн чистой прибыли, что в шесть раз меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2019-го.

Чистый доход предприятия снизился за этот период в 2,3 раза — до 2,66 млрд грн, сообщил КВСЗ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

С начала года доход от реализации пассажирских вагонов вырос в 8,3 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года — до 599,83 млн грн, а от реализации грузовых вагонов (основной продукции) сократился в 2,3 раза — до 2,47 млрд грн.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года КВСЗ и Укрзализныця могут подписать договор на поставку трех дизель-поездов и 70 пассажирских вагонов. К финансированию проекта стороны намерены привлечь Укрэксимбанк и Госагентство инфраструктурных проектов.

По материалам НВ
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