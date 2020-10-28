Спрос на нефть упадет на сотни тысяч баррелей, падения цен следует ожидать в ближайшие дни — Vitol

Спрос на нефть может упасть на сотни тысяч баррелей в день из-за ограничений, объявленных в последние дни в Западной Европе, включая ФРГ, Францию и Британию.

Об этом заявил глава Vitol по Азии Майк Мюллер (Mike Muller), сообщает S&P Global Platts.

“Я действительно думаю, что влияние на Западную Европу будет измеряться сотнями тысяч баррелей в день, но нам нужно понять, сколько сотен тысяч», — сказал Мюллер на вебинаре Gulf Intelligence.

Он также добавил, что значительного снижения цен на нефть следует ожидать в середине текущей недели — «рынок может увидеть это уже в среду, четверг и пятницу».

30 октября S&P Global Platts оценило Dated Brent на уровне $36,205 за баррель, что ниже почти 6-месячного пика в $45,985 25 августа.

В то же время Мюллер считает оценку падения спроса в 1,7 млн баррелей в день, которую рассматривают в СМИ, слишком завышенной.

Vitol Group — швейцарско-нидерландская компания, специализирующаяся на торговле нефтью и нефтепродуктами. Основана в 1966 году. Штаб-квартира в Роттердаме. Первый по величине нефтетрейдер в мире. Ближайшие конкуренты компании – Trafigura, Glencore и Gunvor.

Британия переходит в режим локдауна с 5 ноября минимум до 2 декабря. Франция, Германия и Бельгия также ввели ограничения на поездки в попытке обуздать вторую волну COVID-19.

Североморская смесь Brent достигла пятимесячного минимума на фоне приближающихся ограничений в Европе и сейчас котируется ниже $38 за баррель.