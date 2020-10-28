1300 км или 4 часа полета — в Нидерландах зарегистрировали первый летающий автомобиль (видео)

Голландская компания PAL-V объявила, что ее летающий автомобиль Liberty получил разрешение на передвижение по дорогам общего пользования от Управления транспортных средств Нидерландов.

Об этом пишет издание PsychNewsDaily.

Сообщается, что для взлета PAL-V Liberty требуется полоса длиной от 180 до 330 м, а посадить летающую машину можно на площадку длиной 30 м. Переход из дорожного режима в воздушный (или наоборот) занимает от 5 до 10 минут. Как в воздухе, так и на дороге максимальная скорость авто составляет 180 км/час.

PAL-V Liberty оснащен двумя бензиновыми двигателями. Топливный бак вмещает 100 литров. При этом, автомобиль может проехать около 1300 км или пролететь 500 км (4,3 часа) без дозаправки.

По данным компании, тридцать жителей Голландии уже заказали и оплатили Liberty. Стоимость летающего автомобиля составляет $587 000.

Примечательно, что на данный момент выдано разрешение только на один автомобиль. Это означает, что PAL-V пока не может запустить серийное производство. Кроме этого, требуется получить соответствующее разрешение на использование автомобилями компании воздушного пространства. По прогнозам PAL-V, это произойдет в 2022 году. Над разработкой компания работает с 2007 года.