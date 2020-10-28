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В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)

В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)

В Сингапуре ученые-разработчики представили респираторную трубку с одноразовой насадкой, которую можно использовать для тестирования зараженных коронавирусом.

По их словам, устройство выдает довольно точный результат уже через минуту, сообщает автор разработки стартап Breathonix.

Указано, что для прохождения теста на коронавирус нужно просто вдохнуть в трубку с одноразовой насадкой.

Как отмечается, ученые провели исследование с участием 180 добровольцев, которое показало, что аппарат обнаруживает коронавирус с точностью более 90%.

Теперь разработчики тестера планируют получить разрешение на изобретение в начале 2021 года. Однако они отмечают, что разработка может быть очень дорогой для широкого распространения.

Известно, что сейчас существуют 3 вида тестов на коронавирус: экспресс-тесты, тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и тесты иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).

Экспресс-тест определяет наличие именно антител к вирусу в крови, а не собственно присутствие вируса. Этот метод считают не очень точным, поскольку антитела организм человека начинает вырабатывать не с первого дня инфицирования болезнью, а примерно на 5-7 день.

По материалам Дело
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