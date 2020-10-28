В Украине в 4 раза ускорилось падение в базовых отраслях экономики

Падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в сентябре 2020 года ускорилось до 6,8% г/г.
Это — в 4,3 раза больше, чем в августе (1,6%), следует из “Макроэкономического и монетарного обзора” Национального банка Украины (октябрь 2020 года).
В частности, в обзоре отмечается, что в сентябре падение ИПБО углубилось, прежде всего, из-за существенного падения в сельском хозяйстве. Спад в последнем обусловлен низкой урожайностью кукурузы и масличных культур и более поздним началом их сбора.
По данным НБУ, ухудшение показателей в агросекторе негативно сказалось и на грузообороте, а усиление карантинных ограничений — на пассажирообороте.
В то же время, как отмечается, сохранялись признаки оживления потребительского и инвестиционного спроса, о чем свидетельствуют высокие темпы роста торговли (на фоне роста доходов домохозяйств и улучшения потребительских настроений) и строительства (в том числе благодаря увеличению бюджетных расходов на развитие инфраструктурных объектов).
“Падение в промышленности замедлилось под влиянием оживления как внешнего, так и внутреннего спроса”, — отмечается в обзоре.
Напомним, в августе 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 1,6% г/г. Это — в 3,3 раза меньше, чем в июле (5,3%).
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