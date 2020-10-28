Укрзализныця прекращает продажу билетов из Ужгорода и еще с ряда станций

30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости коронавирусом.
Укрзализныця со 2 ноября прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций, в том числе из Ужгорода.
Поэтому со 2 ноября Укрзализныця прекращает продажу билетов до таких станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка”.
Со станции Ужгород прекращается продажа билетов на поезда № 17/18 Харьков – Ужгород; № 81/82 Киев – Ужгород; № 107/108 Одесса – Ужгород; № 29/30 Киев – Ужгород; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 3/4 Запорожье – Ужгород; № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Со станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне прекращается продажа билетов на поезд № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Со станции Пологи: на поезда № 10/9 Мариуполь – Киев; № 84/83 Мариуполь – Киев; № 116/115 Киев – Бердянск.
Со станций Сарата, Кулевча: поезд № 145/146 Киев – Измаил.
Со станции Салават-1: поезда № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев.
Со станции Шепетовка: поезда № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев; № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 91/92 Львов – Киев; № 217/218 Киев – Рахов.
До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет производиться в установленном порядке.
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