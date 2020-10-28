0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Укрзализныця прекращает продажу билетов из Ужгорода и еще с ряда станций

Укрзализныця прекращает продажу билетов из Ужгорода и еще с ряда станций

30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости коронавирусом.

Укрзализныця со 2 ноября прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций, в том числе из Ужгорода.

Поэтому со 2 ноября Укрзализныця прекращает продажу билетов до таких станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка”.

Со станции Ужгород прекращается продажа билетов на поезда № 17/18 Харьков – Ужгород; № 81/82 Киев – Ужгород; № 107/108 Одесса – Ужгород; № 29/30 Киев – Ужгород; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 3/4 Запорожье – Ужгород; № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Со станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне прекращается продажа билетов на поезд № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Со станции Пологи: на поезда № 10/9 Мариуполь – Киев; № 84/83 Мариуполь – Киев; № 116/115 Киев – Бердянск.

Со станций Сарата, Кулевча: поезд № 145/146 Киев – Измаил.

Со станции Салават-1: поезда № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев.

Со станции Шепетовка: поезда № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев; № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 91/92 Львов – Киев; № 217/218 Киев – Рахов.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет производиться в установленном порядке.

Справка Finance.ua:

  • Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине. Решение вступило в силу в понедельник 2 ноября. Карта зонирования.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.