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Названы ориентировочные сроки запуска в Украине страховой медицины

Названы ориентировочные сроки запуска в Украине страховой медицины

В Украине система страховой медицины должна быть запущена не позднее 2023 года.

Об этом заявил председатель профильного комитета вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает Forinsurer.

Сейчас Комитет ВРУ и Министерство здравоохранения изучают структуры страхования, которые есть в других странах мира.

Что подойдет для Украины. По словам Радуцкого, ближайшая для Украины модель та, которая действует в Нидерландах и Израиле:

  • Государство и гражданин в равных степенях отвечают за здоровье человека.
  • Государство берет на себя финансирование так называемого гарантированного пакета, в который входит экстренная медицинская помощь, психиатрическая, противотуберкулезная, лечения инфекционных болезней, инфаркт, инсульт, онкология. В этом пакете пациент не платит ни за что.
  • Человек будет платить за другие услуги, которые не входят в базовый пакет (протезирование зубов, плановая операция, которая не связана с опасностью жизни, дополнительные обследования, или более комфортные условия пребывания в больнице). Это дополнительные услуги, которые человек может платить за счет добровольного страхования, или дополнительного страхования.

Базовый пакет оплачивает государство, а расширенное страховое покрытие человек может докупить у страховых компаний самостоятельно.

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По материалам Finance.UA
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