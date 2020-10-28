Toyota выпустит собственную криптовалюту: что в планах у автогиганта

Toyota Systems, IT-подразделение автомобильной корпорации Toyota, собирается выпустить собственный токен, созданный с помощью блокчейн-платформы DeCurret. Перед полноценным запуском цифровой валюты компания проведет ее пилотное тестирование.

Согласно информации Toyota Systems, тестировать криптовалюту будут сами же работники компании – 2,5 тысячи человек, о чем пишет Cointelegraph.

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Таким образом, работники автомобильной корпорации смогут получать токены в качестве вознаграждения. Хранить криптовалюту можно будет в личных блокчейн-кошельках. Также виртуальную валюту сотрудники компании смогут обменять на призы.

В случае успешных результатов тестирования, в будущем собственную криптовалюту Toyota планирует использовать в цепочке поставок или для осуществления платежей между разными компаниями. Однако сперва автопроизводитель исследует механизмы оплаты и проведения расчетов с помощью криптоактива.

Во второй половине 2020 года японская финансовая компания Mitsubishi UFG, входящая в состав холдинга Mitsubishi Group, должна выпустить собственную цифровую валюту.

Это не первое сообщение предприятия по созданию криптоактива. Ведь изначально цифровая валюта Mitsubishi UFG должна была появиться специально к Летним Олимпийским играм в Токио. Однако во второй половине 2019 года дату выпуска пришлось отложить из-за ограничений банковского законодательства.