Xiaomi представила холодильник с 5G и Wi-Fi 6

Viomi, дочерний бренд компании Xiaomi, выпустил новый оригинальный продукт — холодильник 21Face 5G IoT с интерактивным дисплеем, встроенным модулем Wi-Fi 6 и 5G-модемом для подключения к мобильным сетям пятого поколения. При этом производитель не забыл и об основной функции прибора, цена которого сопоставима с покупкой флагманского смартфона.

Новинка оснащена большим сенсорным экраном, который можно использовать для просмотра видео, прослушивания песен или поиска рецептов в интернете — а при желании в память прибора можно загрузить различные приложения вроде клиентов социальных сетей. Связь с интернетом холодильник осуществляет по Wi-Fi со скоростью до 1200 Мбит/с или при помощи 5G-подключения.

Viomi 21Face 5G IoT также способен взять на себя роль центрального хаба для управления другими устройствами в составе экосистемы умного дома. Кроме того, поддержка функций голосового ассистента позволяет владельцу модели взаимодействовать с другой умной техникой на кухне. Суммарный внутренний объём холодильника составляет 520 литров, а заявленный уровень шума компрессора — не более 38 дБ.

Стоимость новинки в Китае составит $744, о планах по продаже прибора в других регионах производитель не сообщил.