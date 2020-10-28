Новый 5G-смартфон vivo показали на официальных изображениях (фото)

Китайский регулятор TENAA опубликовал технические характеристики нового смартфона бренда vivo. Согласно документации ведомства, гаджет будет относиться к среднему ценовому сегменту и получит поддержку сетей пятого поколения 5G, тройную камеру с датчиком на 64 Мп и большой дисплей.

«Сердцем» устройства, согласно документам китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования, станет процессор MediaTek Dimensity 800U с интегрированным 5G-модемом. В качестве графического ускорителя указан ARM Mali-G57 MC3. Также известно, что vivo V2031EA получит 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400х1080 пикселей и встроенным сканером отпечатков пальцев.



Фото: TENAA

Тройная основная камера гаджета будет оснащена датчиками на 64, 8 и 2 Мп, а фронтальный модуль получит один 32-мегапиксельный сенсор. Ожидается, что гаджет поступит в продажу в двух конфигурациях памяти: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора смартфона составит 4020 мАч.

Предположительно vivo V2031EA будет представлен в ноябре 2020 года. Коммерческое название и цену устройства источник не сообщает.