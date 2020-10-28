Нацбанк разработал новые методики управления операционными рисками

Национальный банк разработал методические рекомендации, которые помогут объектам платежной инфраструктуры эффективно управлять операционными рисками.

По данным НБУ, целью разработки «Методических рекомендаций по управлению операционным риском (в частности киберриском и непрерывностью деятельности) и обеспечению хранения информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры» стала необходимость:

повышения надежности платежных систем;

обеспечения планового уровня функционирования платежной инфраструктуры;

обеспечения надежности хранения информации о клиентах и ​​защиты интересов пользователей.

Документ предусматривает такие ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры:

четкие и прозрачные механизмы управления;

надежная структура управления рисками;

окончательность расчетов, регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшение их влияния и оперативное возобновление деятельности;

выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.

Нацбанк рекомендует соблюдать нормы данного документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.

При разработке методических рекомендаций регулятор учитывал современные подходы международных финансовых институтов по обеспечению киберустойчивости инфраструктур финансового рынка.