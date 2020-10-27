На Подольско-Воскресенском мосту начали устанавливать еще три больших металлоконструкции (видео)

Строители начали устанавливать три больших металлоконструкции Подольско-Воскресенского мостового перехода, которые станут основой перегона моста от улицы Набережно-Крещатицкой.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Он также показал видео о том, как происходит строительство.

«В активной фазе строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Там начали процесс установки трех крупных металлоконструкций, которые станут основой перегона моста с улицы Набережно-Крещатицкой. Две конструкции весом более 450 тонн. И одна – 169 тонн. Сначала их устанавливают на плавучий понтон, оснащенный супердомкратами. Это довольно длительный и ювелирный процесс. Затем на понтоне конструкции сплавляют к опорам моста и устанавливают в проектное положение. На сегодня первая конструкция выведена в прогон. И ее монтируют на постоянные опоры”, – подчеркнул Виталий Кличко.

Также до конца этой недели Подольско-Воскресенский мост подсветят еще ярче. Уже будут освещены и ванты, держащие арочную конструкцию, и нижний ярус моста, где пройдет метро на Троещину.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщил, что за последние несколько лет в столице восстановили более 1100 километров дорог и проездов. Во время ремонта, кроме асфальта, обновляют и тротуары, устанавливают новую систему освещения, новую ливневую канализацию.

В Киеве в предаварийном или аварийном состоянии находится 101 мост и путепровод.