На Подольско-Воскресенском мосту начали устанавливать еще три больших металлоконструкции (видео)

Строители начали устанавливать три больших металлоконструкции Подольско-Воскресенского мостового перехода, которые станут основой перегона моста от улицы Набережно-Крещатицкой.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
Он также показал видео о том, как происходит строительство.
«В активной фазе строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Там начали процесс установки трех крупных металлоконструкций, которые станут основой перегона моста с улицы Набережно-Крещатицкой. Две конструкции весом более 450 тонн. И одна – 169 тонн. Сначала их устанавливают на плавучий понтон, оснащенный супердомкратами. Это довольно длительный и ювелирный процесс. Затем на понтоне конструкции сплавляют к опорам моста и устанавливают в проектное положение. На сегодня первая конструкция выведена в прогон. И ее монтируют на постоянные опоры”, – подчеркнул Виталий Кличко.
Также до конца этой недели Подольско-Воскресенский мост подсветят еще ярче. Уже будут освещены и ванты, держащие арочную конструкцию, и нижний ярус моста, где пройдет метро на Троещину.
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