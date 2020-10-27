Аграриям направили за сентябрь почти 123 миллиона на частичную компенсацию стоимости техники

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 29 октября 2020 года утвердило распределение средств в размере 122,8 млн грн сельхозтоваропроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в текущем году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кто сколько получит:

средства получат 1104 агрария, которые приобрели 2411 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования и подали заявки на частичную компенсацию в сентябре 2020 года;

общая сумма профинансированной компенсации по состоянию на указанную дату составляет 986,3 млн грн;

средства получили 3 601 аграриев, которые за указанный период приобрели 7447 единиц сельхозтехники и оборудования.

«Аграриям уже компенсирован почти миллиард гривен за покупку отечественной сельхозтехники и оборудования. Мы ожидаем, что объем компенсации по заявкам по этой программе превысит запланированный ресурс, поэтому Минэкономики уже инициировало соответствующие изменения по перераспределению средств из других программ. Позиция министерства в том, чтобы удовлетворить потребности всех сельхозпроизводителей, которые подали документы на господдержку», – прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, по бюджетной программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства» в 2020 году предусмотрен 1 млрд грн.

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