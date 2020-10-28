Samsung Galaxy W21 5G: компания готовит складной смартфон (фото)

Компания Samsung уже давно анонсировала свой складной смартфон Galaxy W21 5G и даже раскрыла некоторые подробности. Однако до сих пор не была известна дата релиза.

Samsung опубликовала постер, на котором указала дату выпуска своего очередного смартфона. Это будет складной Galaxy W21 5G и выйдет он уже совсем скоро, пишет Weibo.

Устройство будет немного измененной версией складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Оно получит ребристую заднюю панель, а также золотой корпус.

Аппаратной основой новинки станет флагманский чипсет Snapdragon 865+ от компании Qualcomm. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ. Емкость накопителя достигнет 512 ГБ. Samsung Galaxy W21 5G получит батарею на 4500 мАч с поддержкой скоростной зарядки мощностью 25 Вт.

Внутренний гибкий AMOLED-экран устройства 7,6-дюймовый. Кроме того, есть внешний 6,23-дюймовый дисплей.

Основная камера тройная, а все датчики 12-мегапиксельные. Селфи-камера двойная, с сенсорами по 10 Мп. Работает девайс на операционной системе Android 10. Выйдет смартфон уже в следующем месяце – 4 ноября. Цена пока не раскрывается.