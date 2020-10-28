Украинцам стали чаще предлагать работу за рубежом - Opendatabot

Количество размещенных на международном сайте поиска работы Jooble предложений работы за рубежом для украинцев в конце октября по сравнению с концом сентября выросло на 21% – до 9384 из 7756 вакансий.
Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.
“Каждую осень мы наблюдаем сезонную активность, связанную с трудоустройством украинцев за рубежом. В этом году по количеству предложений по трудоустройству лидирует Польша. Если бы не эпидемия коронавируса, то, наверное, поток соискателей и количество открытых вакансий были бы еще больше”, – сообщают в компании.
В Польше в топ-5 самых востребованных специалистов попали упаковщики, каменщики, кровельщики, разнорабочие и водители с открытыми международными категориями С/Е.
В Германии нужны украинские сиделки, медсестры со знанием немецкого языка на уровне В1, штукатуры, рабочие на производство и, как и в Польше, водители.
В Чехии ждут строителей, сантехников, разнорабочих на автозавод, маляров по металлу и горничных.
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