Украинцам стали чаще предлагать работу за рубежом - Opendatabot

Количество размещенных на международном сайте поиска работы Jooble предложений работы за рубежом для украинцев в конце октября по сравнению с концом сентября выросло на 21% – до 9384 из 7756 вакансий.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.

“Каждую осень мы наблюдаем сезонную активность, связанную с трудоустройством украинцев за рубежом. В этом году по количеству предложений по трудоустройству лидирует Польша. Если бы не эпидемия коронавируса, то, наверное, поток соискателей и количество открытых вакансий были бы еще больше”, – сообщают в компании.

В Польше в топ-5 самых востребованных специалистов попали упаковщики, каменщики, кровельщики, разнорабочие и водители с открытыми международными категориями С/Е.

В Германии нужны украинские сиделки, медсестры со знанием немецкого языка на уровне В1, штукатуры, рабочие на производство и, как и в Польше, водители.

В Чехии ждут строителей, сантехников, разнорабочих на автозавод, маляров по металлу и горничных.

Справка Finance.ua:

По данным на август 2020 года, 507 тыс. украинцев (это исторический рекорд) стали плательщиками в польский Фонд социального страхования.

С начала карантина появилось еще больше украинцев, которые хотят работать в Польше. По подсчетам агентств труда, это количество выросло на 17%.

В Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности — $12 млрд, которые поступают от украинцев, которые уехали работать за границу.

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