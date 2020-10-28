0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Украинцам стали чаще предлагать работу за рубежом - Opendatabot

Украинцам стали чаще предлагать работу за рубежом - Opendatabot

Количество размещенных на международном сайте поиска работы Jooble предложений работы за рубежом для украинцев в конце октября по сравнению с концом сентября выросло на 21% – до 9384 из 7756 вакансий.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.

“Каждую осень мы наблюдаем сезонную активность, связанную с трудоустройством украинцев за рубежом. В этом году по количеству предложений по трудоустройству лидирует Польша. Если бы не эпидемия коронавируса, то, наверное, поток соискателей и количество открытых вакансий были бы еще больше”, – сообщают в компании.

В Польше в топ-5 самых востребованных специалистов попали упаковщики, каменщики, кровельщики, разнорабочие и водители с открытыми международными категориями С/Е.

В Германии нужны украинские сиделки, медсестры со знанием немецкого языка на уровне В1, штукатуры, рабочие на производство и, как и в Польше, водители.

В Чехии ждут строителей, сантехников, разнорабочих на автозавод, маляров по металлу и горничных.

Справка Finance.ua:

  • По данным на август 2020 года, 507 тыс. украинцев (это исторический рекорд) стали плательщиками в польский Фонд социального страхования.
  • С начала карантина появилось еще больше украинцев, которые хотят работать в Польше. По подсчетам агентств труда, это количество выросло на 17%.
  • В Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности — $12 млрд, которые поступают от украинцев, которые уехали работать за границу.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.