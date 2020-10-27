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В условиях коронакризиса депозиты в банках выросли на 18,4%: Данилишин объяснил почему

В условиях коронакризиса депозиты в банках выросли на 18,4%: Данилишин объяснил почему

Уровень и динамика валовых национальных сбережений определяют возможности экономических субъектов вкладывать средства в те или иные виды финансовых и нефинансовых активов (включая банковские депозиты).

Об этом сообщил Председатель совета НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK.

Однако прирост депозитов в банках может происходить и под действием временных факторов краткосрочного характера, которые не связаны с формированием «валовых национальных сбережений».

Так, с начала 2020 года в условиях коронакризиса депозиты в банковской системе возросли на 18,4%, и основной составляющей такого роста были депозиты до востребования, которые увеличились на 25,4%.

По соотношению к ВВП за несколько месяцев депозиты в банковской системе восстановились до уровня начала 2017 года!

Факторами указанного роста банковских депозитов стали:

  • расходование накопленных ранее сбережений населения на цели потребления и их оседание на расчетных счетах других юридических или физических лиц;
  • девальвация гривны и связанная с ней переоценка валютной составляющей денежной массы;
  • распродажа складских остатков товаров без осуществления аналогичных расходов на их пополнение с импортных поставок;
  • результаты детенизации в сфере борьбы со «скрутками» при уплате НДС;
  • экономическая неопределенность, удерживавшая отдельных субъектов от необязательных трат.

То есть, все факторы, повлекшие рост банковских сбережений в текущем году, не были связаны с процессами естественного формирования сбережений как результата обычной экономической деятельности.

Как в других странах. Нынешний уровень сбережений Украины резко контрастирует с показателями других стран мира. В среднем по странам с формирующимися рынками доля ВВП, направляемая на валовые сбережения экономики, достигает 32% ВВП (в т. ч. в Европе – 24% ВВП). То есть, в Украине уровень сбережений на 10 п.п. ВВП отстает от уровня европейских стран с формирующимися рынками и на 17 п.п. от стран с формирующимися рынками в целом.

Перспективы. Будущие перспективы Украины неутешительны. МВФ ожидает, что в ближайшие 5 лет средний прирост сбережений Украины составит всего 11% ВВП в год.

Проблемы. По его словам, проблематика сбережений в Украине связана не с формами их содержания или перераспределением имеющихся скудных ресурсов, а с достижением приемлемого уровня самих сбережений как результата расширения экономической активности и роста сумм доходов экономических субъектов.

“Стратегическим приоритетом Украины должно быть создание действенных институтов и экономических механизмов для роста и развития, а не попытки и дальше сжимать и сокращать «избыточный» спрос, «лишнюю» ликвидность, «чрезмерные» бюджетные расходы.
Фискальные и монетарные стимулы, меры государственной структурной и инвестиционной политики, внешнеторговая политика и другие функции политики должны быть реализованы с ориентацией на наращивание инвестиций в основной капитал и развитие внутреннего рынка. Запуск механизмов, которые в состоянии кардинально улучшить процесс экономического воспроизводства, оздоровит процесс формирования национальных сбережений, а следовательно и создаст основы устойчивого экономического развития в будущем”, – отметил он.

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По материалам Finance.UA
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