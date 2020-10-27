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Цены заметно выросли: сколько стоит аренда жилья в Киеве, Одессе и Львове (инфографика)

Цены заметно выросли: сколько стоит аренда жилья в Киеве, Одессе и Львове (инфографика)

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Киеве и Одесса выросла, а во Львове – снизилась.

Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость за третий квартал 2020 года.

Киев:

  • с наступлением адаптивного карантина цены на долгосрочную аренду жилья в столице выросли на 2-26%. Если во втором квартале (апрель-июнь) квартиры стартовали с 6 500 грн за однушки в Деснянском районе и достигали максимальных 45 600 грн за трехкомнатную квартиру на Печерске, то в третьем квартале (июль-сентябрь) диапазон цен составил 7 000 грн — 49 400 грн;
  • существеннее всего подорожали однокомнатные — на 6−26% в зависимости от района, на их фоне двушки и трехкомнатные выросли в цене не так сильно — на 2−12% и 4−12% соответственно;

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  • не изменилась лишь стоимость аренды двухкомнатных квартир в Деснянском (8 000 грн), Оболонском (12 000 грн), Соломенском (12 000 грн) районах, и трехкомнатных в Оболонском (16 000 грн) и Подольском (20 000 грн);
  • со второго по третий квартал в Киеве начали сдавать больше жилья. Заметнее всего выросло количество свободных трехкомнатных квартир в Дарницком и Подольском районах — на 34%, в Днепровском – на 46%, и в Деснянском – на 55%;
  • самым выгодным для аренды районом остается Деснянский: однокомнатная квартира обойдется примерно в 7 000 грн в месяц, двухкомнатная квартира — 8 000 грн, трехкомнатная — 10 000 грн. На втором месте Святошинский, где однокомнатные квартиры сдают по 8 000 грн в месяц, двухкомнатные — по 10 000 грн и трехкомнатные — по 13 000 грн. Выгодно также снимать однушки в Подольском районе, где арендная плата составляет в среднем 8 500 грн.

Одесса:

  • в Одессе стоимость аренды также выросла. Особенно со второго по третий квартал подорожали однокомнатные в Малиновском и Суворовском районах — на 10%, двушки в Малиновском — на 11%, и однушки в Киевском — на 17%;
  • Суворовский район остается самым бюджетным районом Одессы. Однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 5 500 грн в месяц, двухкомнатную — за 6 000 грн, трехкомнатную — за 7 000 грн;
  • в Малиновском однокомнатные квартиры сдают за те же 5 500 грн, а двухкомнатная здесь обойдется в 7 000 грн в месяц. За трехкомнатную просят в среднем 8 000 грн.

Львов:

  • во Львове за последние три месяца жилье стоило даже дешевле, чем в апреле-июне;
  • цены снизились на двухкомнатные квартиры в Железнодорожном (-7%) и Шевченковском (-6%) районах и на трехкомнатные в Галицком (-4%). Предложений стало больше. Особенно “активизировались” владельцы трехкомнатных квартир;
  • выгоднее всего поселиться в Железнодорожном районе, где однокомнатная в третьем квартале стоила в среднем 6 000 грн в месяц, двухкомнатная — 7 000 грн, трехкомнатная — 9 000 грн. Достаточно бюджетный Сыховский район — здесь однокомнатные квартиры сдавали в среднем за 7 000 грн. За двухкомнатную просили 7 800 грн в месяц, за трехкомнатную — 8 400.

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По материалам Finance.UA
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