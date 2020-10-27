В Минюсте заявили о рисках для ключевых реформ, находящихся на рассмотрении в КСУ

Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил о рисках для ключевых реформ, которые находятся на рассмотрении в Конституционном суде Украины. Он заверил, что антикоррупционная инфраструктура будет полностью восстановлена ​​в государстве.

“Мы полностью вернем антикоррупционную инфраструктуру, которая была поставлена ​​на грань уничтожения решением Конституционного суда Украины… Полностью весь функционал без внесения изменений в закон восстановить не удастся в любом случае, но мы эти шаги делаем”, – заверил министр.

По его словам, чтобы побороть последствия решения КСУ, понадобится определенное время и много усилий.

“Проблема, которая была вчера проговорена на заседании СНБО, заключается в том, что мы можем побороть последствия, хотя это займет определенное время и много усилий. Но у нас остаются риски, связанные с тем, что практически все ключевые реформы, принятые Верховной радой в последние годы, находятся сейчас на пересмотре в Конституционном суде Украины”, – сказал глава Минюста.

Справка Finance.ua:

28 октября из-за решения КС Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.