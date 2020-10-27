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Наиболее загруженные отделения Укрпочты переходят на работу без выходных - Криклий

Наиболее загруженные отделения Укрпочты переходят на работу без выходных - Криклий

С 1 ноября 250 самых загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

“Начиная с 1 ноября, 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных. Это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19. Укрпочта продолжает удивлять своими современными подходами к работе и обслуживанию клиентов “, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

С 2017 года национальный почтовый оператор “Укрпочта” начала удлинять график работы своих отделений и перевела их на работу без обеднего перерыва. В частности, уже в 2017 году из 2440 городских отделений компании более 1600 начали работать по продленному графику работы и без закрытия на обеденный перерыв. Кроме того, 12 отделений в г.Киеве и областных центрах начали работать круглосуточно. Одновременно «Укрпочта» повысила зарплату операторам почтовой связи.

По материалам УКРИНФОРМ
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