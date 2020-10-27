0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

Кабмин повысил ставку за пациента для семейных врачей

Кабмин повысил ставку за пациента для семейных врачей

Кабинет Министров принял постановление о повышении капитационной ставки за пациентов для семейных врачей.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Вчера на правительстве было принято достаточно важное постановление Кабинета Министров. Это постановление Кабинета Министров касается внесения изменений в программу медицинских гарантий. Что это такое и чего именно она касается. Мы вчера увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Мы так боролись за это повышение… Раньше она составляла 600 грн 48 коп., а сейчас она будет составлять 651 грн 60 коп. То есть, увеличена на 51 грн”, – сказал Максим Степанов.

Он отметил, что капитационная ставка – это ставка, которую платит государство семейному врачу за заключенную декларацию между пациентом и врачом.

“Что это (значит. – Ред.) конкретно для врача. Если семейный врач, например, имеет 1800 деклараций, которые заключены в него с пациентами, с гражданами, то он будет получать дополнительно около 7500-7650 грн, если говорить четко. У нас семейные врачи на сегодняшний день получают очень большую нагрузку. Потому что растет количество больных COVID-19. Для нас очень важна их собранная работа, чтобы они выдержали эту нагрузку”, – добавил министр.

Справка Finance.ua:

  • На изготовление украинской вакцины от коронавируса понадобится примерно 100-150 млн гривен.
  • Лечение одного пациента с тяжелым течением болезни стоит от 45 тысяч гривен. Эти средства Министерство Здравоохранения переправляет в медицинские учреждения, где лечат больных.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минздрав Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.