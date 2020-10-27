Кабмин повысил ставку за пациента для семейных врачей

Кабинет Министров принял постановление о повышении капитационной ставки за пациентов для семейных врачей.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Вчера на правительстве было принято достаточно важное постановление Кабинета Министров. Это постановление Кабинета Министров касается внесения изменений в программу медицинских гарантий. Что это такое и чего именно она касается. Мы вчера увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Мы так боролись за это повышение… Раньше она составляла 600 грн 48 коп., а сейчас она будет составлять 651 грн 60 коп. То есть, увеличена на 51 грн”, – сказал Максим Степанов.

Он отметил, что капитационная ставка – это ставка, которую платит государство семейному врачу за заключенную декларацию между пациентом и врачом.

“Что это (значит. – Ред.) конкретно для врача. Если семейный врач, например, имеет 1800 деклараций, которые заключены в него с пациентами, с гражданами, то он будет получать дополнительно около 7500-7650 грн, если говорить четко. У нас семейные врачи на сегодняшний день получают очень большую нагрузку. Потому что растет количество больных COVID-19. Для нас очень важна их собранная работа, чтобы они выдержали эту нагрузку”, – добавил министр.

Справка Finance.ua:

На изготовление украинской вакцины от коронавируса понадобится примерно 100-150 млн гривен.

Лечение одного пациента с тяжелым течением болезни стоит от 45 тысяч гривен. Эти средства Министерство Здравоохранения переправляет в медицинские учреждения, где лечат больных.

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