Реальная зарплата в 2021 году вырастет на 9,5% - Нацбанк

По прогнозу Национального банка Украины, реальная заработная плата в 2020 году вырастет на 6,2%, а в 2021 году – на 9,5%.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2020 года.
“Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата вырастет почти на 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная – на 6,2% и 9,5% соответственно”, – говорится в сообщении.
Ожидается также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному.
По прогнозу НБУ, в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году – 8,4%.
Как отмечается в обзоре, по сравнению с предыдущими кризисами (2008-2009 и 2014-2015 годов), когда уровень безработицы рос постепенно и достигал самых высоких значений в III-IV квартале после начала кризиса, во время коронакризиса рост уровня безработицы очень стремительный.
“Имеющиеся высокочастотные индикаторы свидетельствовали о сравнительно скором восстановлении рынка труда, что дает основания ожидать роста уровня занятости уже в III квартале”, – говорится в документе.
Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).
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