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Реальная зарплата в 2021 году вырастет на 9,5% - Нацбанк

Реальная зарплата в 2021 году вырастет на 9,5% - Нацбанк

По прогнозу Национального банка Украины, реальная заработная плата в 2020 году вырастет на 6,2%, а в 2021 году – на 9,5%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2020 года.

“Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата вырастет почти на 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная – на 6,2% и 9,5% соответственно”, – говорится в сообщении.

Ожидается также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному.

По прогнозу НБУ, в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году – 8,4%.

Как отмечается в обзоре, по сравнению с предыдущими кризисами (2008-2009 и 2014-2015 годов), когда уровень безработицы рос постепенно и достигал самых высоких значений в III-IV квартале после начала кризиса, во время коронакризиса рост уровня безработицы очень стремительный.

“Имеющиеся высокочастотные индикаторы свидетельствовали о сравнительно скором восстановлении рынка труда, что дает основания ожидать роста уровня занятости уже в III квартале”, – говорится в документе.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Справка Finance.ua:

  • Выше средней по стране зарплата в Донецкой (12 981 грн) и в Киевской области (12 109 грн). В других регионах зарплаты не выше средней по Украине.
  • Если у соискателей не получается найти работу самостоятельно, они обращаются к посредникам или с отчаяния соглашаются на сомнительные предложения работодателей. К сожалению, такое сотрудничество не всегда приносит реальную помощь в трудоустройстве, а чаще оказывается обманом.
  • В Украине закон позволяет получать часть зарплаты после увольнения в виде пособия по безработице. Кроме того, пособие на время карантина могут получать и те, кто потерял часть заработка.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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