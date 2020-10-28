23% будущих покупателей квартир предпочитают купить собственное жилье в течение года

В Киеве наблюдается стабильно высокая заинтересованность в информации о новых квартирах и готовность осуществить покупку.

Об этом сообщил соучредитель ЛУН Андрей Мима, пишет портал 3м2.

По данным опроса, который проводил ЛУН, 68% опрошенных интересовались новостройками в последние три месяца.

На вопрос, были ли респонденты за последние 12 месяцев в отделе продаж, 40% ответили, что нет, но 38% посещали их, еще 25% – планируют этим заняться в ближайшее время.



Инфографика: ЛУН

На вопрос, рассматриваете ли вы приобретение квартиры:

23% – ответили, что предпочитают купить собственное жилье в течение года;

37% – в течение 2-3 лет;

27% – в течение 4-5 лет.



Инфографика: ЛУН

Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев живут на своих квадратных метрах.

Если надо арендовать жилье, продать или купить квартиру без дополнительных расходов, большинство читателей Finance.ua не будут обращаться за помощью к риэлторам.

Справка Finance.ua:

С начала лета недвижимость комфорт-класса подорожала меньше всего – на 4,19%, а недвижимость бизнес-класса подорожала на целых 15,2%.