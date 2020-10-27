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"Надо понимать реалии": в Кабмине окончательно открестились от идеи строить Hyperloop

"Надо понимать реалии": в Кабмине окончательно открестились от идеи строить Hyperloop

Вице-премьер-министр Олег Уруский отмечает, что вопрос о реализации в Украине проекта вакуумного поезда Hyperloop на сегодня снят с повестки дня.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

“Он снят. Я знаю, что предыдущий министр инфраструктуры был сторонником этого проекта. Я тоже сторонник всего супернового, современного, прогрессивного, но надо понимать реалии нашей жизни и то, насколько Украина сегодня способна реализовать такой дорогостоящий проект”, — заявил чиновник.

По словам Уруского, для Украины эта идея — вопрос пока даже не ближайшего будущего.

“Я был бы счастлив, чтобы мы хотя бы имели скоростную железную дорогу как во Франции, где поезд едет 350 км/час. Для этого нам надо около 40 млрд долларов инвестиций, чтобы построить новые пути под высокоскоростной транспорт”, — подчеркнул он.

Технология Hyperloop — это проект вакуумного поезда для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния в капсулах со скоростью до 1100 км/ч.

Проект был предложен в 2013 году американским предпринимателем Илоном Маском. Пока он нигде полноценно не был реализован, однако на сегодняшний день в США построены испытательные полигоны в Хоторне (штат Калифорния, длина трассы 1,5 км) и Лас-Вегасе (штат Невада, длина 0,5 км). Строится также полигон во французской Тулузе (участки длиной 1 км и 320 м).

Большим сторонником реализации проекта в Украине был предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян. Согласно его задумке, испытательную линию планировалось построить около города Днепр.

В 2018 году Мининфраструктуры договорилась о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies, однако до практической реализации идеи дело не дошло. В сентябре 2019 года новый министр Владислав Криклий заявил, что проект абсурден и реализован не будет.

По материалам РБК-Украина
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