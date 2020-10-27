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Коронакризис: Microsoft и Apple потеряли по $70 миллиардов за два дня

Коронакризис: Microsoft и Apple потеряли по $70 миллиардов за два дня

Рыночная стоимость шести крупнейших мировых технологических компаний в мире снизилась на более чем 270 миллиардов долларов США на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Больше всего потеряли Microsoft и Apple: по 70 миллиардов долларов США за 48 часов. Рыночная стоимость Alphabet за прошедшие двое суток упала на 50 миллиардов, а Facebook – на 40 миллиардов.

Также большие потери понесли компания Amazon Джеффа Безоса – 30 миллиардов и Tesla Илона Маска, чья рыночная стоимость «всего» упала на 13 миллиардов долларов США.

Рыночная ситуации данных компаний ухудшилась за прошедшие двое суток из-за роста количества новых случаев коронавируса, что будет иметь негативное влияние на мировую экономику.

По материалам УКРИНФОРМ
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