В Сингапуре разработали «мгновенный коронатестер»

Сингапурский стартап Breathonix представил новую разработку для тестирования заражения вирусом COVID-19, которая показывает результат в течение одной минуты.
Аппарат имеет вид респираторной трубки с одноразовой насадкой, в которую надо подышать, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Пилотное исследование с участием 180 добровольцев показало, что изобретенный аппарат диагностировал коронавирус с точностью более 90%. При этом он на 70% дешевле, чем часто используемые ПЦР-тесты.
Разработчики тестера надеются получить разрешение на свое изобретение от регуляторных органов в начале следующего года.
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