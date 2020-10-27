В этом году выплачено более 300 млн грн «теплых кредитов»

Госэнергоэффективности выплатило 38,8 млн грн компенсаций населению и ОСМД по «теплым кредитам» в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Всего в 2020 году из государственного бюджета участникам программы уже компенсировано почти 302 млн грн (из выделенных 400 млн грн на этот год), в частности:

187,8 млн грн – домохозяйствам, которые привлекали средства на энергоэффективные материалы для утепления индивидуальных домов;

109,8 млн грн – для ОСМД и ЖСК ;

и ; 4,2 млн грн – домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

“Софинансирование “теплых кредитов” из нескольких источников – государства, местной власти, населения – стимулирует украинцев к более активному внедрению мероприятий по энергоэффективности. В результате уменьшается потребление газа, население экономит на платежках и улучшает свой комфорт», – прокомментировал в.и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

В то же время Константин Гура отметил, что по инициативе Минэнерго и Госэнергоэффективности было разработано и Правительством принято решение о продлении «теплых кредитов» в 2021 году для индивидуальных домов.

Напомним, как получить “теплый кредит” физическому лицу:

найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру;

обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление «теплого кредита». Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы;

если кредит одобрен, то оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу;

продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи;

пойти с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности;

агентство рассчитает размер компенсации и через пару месяцев перечислит деньги банку. Банк перечислит деньги на счет клиента, и так тело кредита уменьшится на сумму компенсации.

Справка Finance.ua:

Министерство энергетики предлагает выделить на программу “теплых кредитов” 150 млн в проекте бюджета на 2021 год.

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