В этом году выплачено более 300 млн грн «теплых кредитов»

Госэнергоэффективности выплатило 38,8 млн грн компенсаций населению и ОСМД по «теплым кредитам» в октябре.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
Всего в 2020 году из государственного бюджета участникам программы уже компенсировано почти 302 млн грн (из выделенных 400 млн грн на этот год), в частности:
“Софинансирование “теплых кредитов” из нескольких источников – государства, местной власти, населения – стимулирует украинцев к более активному внедрению мероприятий по энергоэффективности. В результате уменьшается потребление газа, население экономит на платежках и улучшает свой комфорт», – прокомментировал в.и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.
В то же время Константин Гура отметил, что по инициативе Минэнерго и Госэнергоэффективности было разработано и Правительством принято решение о продлении «теплых кредитов» в 2021 году для индивидуальных домов.
Напомним, как получить “теплый кредит” физическому лицу:
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