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Разоблачена деятельность общества, создавшего фиктивные предприятия для легализации преступных доходов

Разоблачена деятельность общества, создавшего фиктивные предприятия для легализации преступных доходов

Налоговиками разоблачена схема незаконного завладения бюджетными средствами в размере 3,7 млн грн путем завышения стоимости ремонтных работ, которые выполняло общество по заключенным с государственным предприятием договорам.

Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины

При этом товары для выполнения ремонтных работ не были поставлены, и обществом фактически не понесены расходы на указанную сумму.

Как выяснили работники подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Черкасской области, перечисление средств осуществлялось обществом на счета субъектов хозяйственной деятельности с признаками «транзитности». Они, в свою очередь, в дальнейшем перечисляли их на счета субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности» в виде оплаты за поставку товаров.

Такие действия имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем, через создание искусственной цепи из субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, у которых имеется несоответствие проведенных финансовых операций содержанию деятельности.

Указанные материалы переданы в правоохранительные органы для присоединения к уголовному производству по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191 УК Украины.

По материалам Finance.UA
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