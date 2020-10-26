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Apple продала миллиард IPhone

Apple продала миллиард IPhone

По словам специалиста, за два года продажи компании существенно увеличились, но за последний год уровень спроса сократился на 12% — до 191 млн штук. Однако эксперт думает, что подсчет товара в штуках не может полностью характеризовать бизнес корпорации.

Также специалист отметил, что процент новых пользователей iPhone, перешедших на устройство с Android, беспрерывно снижается. По итогам года ожидается уменьшение части новых пользователей до отметки менее 20%.

“Спустя 13 лет после запуска в продажу iPhone остается самым популярным и продаваемым смартфоном, однако более длительный цикл обновления iPhone может быть ведущим фактором снижения продаж”.

По мнению эксперта Нила Сибарта, конкуренты Apple попросту копируют инновации американской компании, либо находятся под ее влиянием.

По материалам Комментарии
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