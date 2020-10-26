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Минрегион разработает новую систему техрегулирования в строительстве

Минрегион разработает новую систему техрегулирования в строительстве

Министерство развития громад и территорий Украины работает над созданием новой системы технического регулирования в строительстве.

Об этом сказал первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Василий Лозинский.

«Внедрение международного опыта нормирования в строительстве требует создания новой системы технического регулирования в строительстве, гармонизированной с европейской через комплексное обновление всех строительных норм, которых сейчас более 160, а также разработка более 300 поддерживающих стандартов», – отметил Лозинский.

По его словам, Минрегион работает над реформированием строительной отрасли и внедрением международного опыта нормирования в строительстве. Продолжается реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Внедряется Единая государственная электронная система в сфере строительства, которая даст возможность получать услуги в сфере градостроительства без необходимости непосредственного контакта заявителя с должностными лицами.

Значительное внимание ведомство уделяет вопросам нормирования и техническому регулированию в строительстве, в частности, гармонизации украинского законодательства с европейским.

Отмечается, что в сентябре 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке», который имплементирует в национальное законодательство положения Регламента (ЕС) № 305/2011 об установлении гармонизированных условий для размещения на рынке строительной продукции. Это предполагает разработку и принятие около 30 подзаконных нормативно-правовых актов, из которых почти треть должна базироваться на результатах научных исследований.

Участники мероприятия обсудили вопросы современных вызовов и перспектив реформы строительной отрасли Украины, пути реформирования строительного законодательства Украины и особенности имплементации контрактов FIDIC в украинской строительной практике.

По материалам УКРИНФОРМ
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