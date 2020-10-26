Toyota отзывает около полутора миллиона авто из-за поломки бензонасоса

Североамериканское представительство Toyota объявило масштабный отзыв автомобилей Toyota и Lexus. Главная причина – неисправности бензонасоса.

Как сообщили в Toyota, под отзыв попали около 1,5 млн автомобилей из 39 моделей, которые были выпущены с 2017 по 2020 год.

Для решения проблемы компания заменит насос, уточняет портал Automotive News. Все работы по решению проблем будут проводиться за счет производителя.

Напомним, в этом году Toyota уже отозвала автомобили в Северной Америке по этой же причине.