Toyota отзывает около полутора миллиона авто из-за поломки бензонасоса

Североамериканское представительство Toyota объявило масштабный отзыв автомобилей Toyota и Lexus. Главная причина – неисправности бензонасоса.
Как сообщили в Toyota, под отзыв попали около 1,5 млн автомобилей из 39 моделей, которые были выпущены с 2017 по 2020 год.
Для решения проблемы компания заменит насос, уточняет портал Automotive News. Все работы по решению проблем будут проводиться за счет производителя.
Напомним, в этом году Toyota уже отозвала автомобили в Северной Америке по этой же причине.
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