Появились технические характеристики нового Ford Bronco (фото)

Тюнинг-ателье Hennessey Performance Engineering готовит собственную версию внедорожника Ford Bronco.

Тюнеры установят на модель 5,0-литровый мотор V8 с нагнетателем. Мощность такого двигателя составит 760 л. с. Новинка получит название Hennessey VelociRaptor V8 Bronco.

Всего мир увидят 24 экземпляра модифицированного внедорожника.

С новой силовой установкой Бронко сможет набирать скорость 60 миль в час (90 км/ч) за 4,5 секунды.



Стоимость каждого внедорожника составит 225 тысяч долларов.