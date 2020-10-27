Disney обучает роботов реалистичному зрительному контакту (видео)

Инженеры Disney Research показали прототип человекообразной роботизированной головы с реалистичной мимикой. Статью опубликовали на сайте Disney Research.

Над такими разработками ученые работают достаточно давно, ведь пытаются преодолеть так называемый эффект зловещей долины. Его суть в том, что реалистичность робота не всегда делает его привлекательным для окружающих. Ведь обычно наш глаз улавливает различные микродвижения лица и тела, мимику, жесты, которые не присущи даже самым реалистичным моделям роботов. В результате возникает страх и даже отвращение к машине.

The Walt Disney Company, которая использует человекоподобных роботов в своих парках развлечений, заинтересована в том, чтобы свести этот эффект к минимуму.

Новый робот способен определять человека, который проявляет к нему интерес, и устанавливать с ним зрительный контакт. После этого он начинает имитировать реального человека: выполняет небольшие мимические движения, жесты, поворачивается, моргает, поднимает и опускает головой в такт дыханию. Также он может двигать губами и челюстью. Дополнительно его оснастили камерой глубины на груди, чтобы он мог видеть людей перед ним и реагировать на них.

Инженеры обращают внимание, что новые функции увеличивают реалистичность персонажа, но и имеют некоторые ограничения. Одно из них заключается в том, что глаза робота настроены так, что они смотрят параллельно и фокус направлен на бесконечность. При близком контакте кажется, что робот смотрит не на человека, а сквозь него.