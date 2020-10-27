Disney обучает роботов реалистичному зрительному контакту (видео)

Инженеры Disney Research показали прототип человекообразной роботизированной головы с реалистичной мимикой. Статью опубликовали на сайте Disney Research.
Над такими разработками ученые работают достаточно давно, ведь пытаются преодолеть так называемый эффект зловещей долины. Его суть в том, что реалистичность робота не всегда делает его привлекательным для окружающих. Ведь обычно наш глаз улавливает различные микродвижения лица и тела, мимику, жесты, которые не присущи даже самым реалистичным моделям роботов. В результате возникает страх и даже отвращение к машине.
The Walt Disney Company, которая использует человекоподобных роботов в своих парках развлечений, заинтересована в том, чтобы свести этот эффект к минимуму.
Новый робот способен определять человека, который проявляет к нему интерес, и устанавливать с ним зрительный контакт. После этого он начинает имитировать реального человека: выполняет небольшие мимические движения, жесты, поворачивается, моргает, поднимает и опускает головой в такт дыханию. Также он может двигать губами и челюстью. Дополнительно его оснастили камерой глубины на груди, чтобы он мог видеть людей перед ним и реагировать на них.
Инженеры обращают внимание, что новые функции увеличивают реалистичность персонажа, но и имеют некоторые ограничения. Одно из них заключается в том, что глаза робота настроены так, что они смотрят параллельно и фокус направлен на бесконечность. При близком контакте кажется, что робот смотрит не на человека, а сквозь него.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчанВчера, 12:33 - 1230 17
Кабмин разрешил тратить коронавирусные деньги на производство сериаловВчера, 12:45 - 956 12
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1381 11
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 1740 8
Правительство перераспределило 1,4 миллиарда гривень на зарплаты шахтерамВчера, 14:13 - 167 4
Изменения во взыскании задолженности по ЕСВ: напоминание ГНСВчера, 08:34 - 2055
Полиция начнет штрафовать владельцев "еврономеров" - решение КабминаВчера, 15:03 - 1780 3
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 1740 8
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1381 11
Получателей субсидий в Украине будут проверять по-новому: что задумали в КабминеВчера, 11:02 - 1322
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19Вчера, 11:53 - 164
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Позавчера, 10:53 - 318
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 603
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 573
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 874