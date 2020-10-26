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В "Слуге народа" объяснили нюанс с решением КСУ об отмене е-деклараций

В "Слуге народа" объяснили нюанс с решением КСУ об отмене е-деклараций

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества признает недействительными ряд положений законов.

В частности Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции запрещается проведение мониторинга образа жизни чиновников и полная проверка деклараций, а также отменяется доступ к информационным базам данных и государственным реестрам. Об этом Василевская-Смаглюк пишет в Telegram-канале.

В то же время с этим решением КСУ признаются недействительными и такие положения законов:

  • декларирование несовершеннолетних детей и других лиц, живущих с чиновником;
  • декларирование сведений о недвижимости, незавершенном строительстве, ценном движимом имуществе, в том числе транспорте, денежных активах и заемных средствах, финансовых обязательствах, расходах и сделках, работе по совместительству;
  • декларирование сведений о чужих объектах, от которых чиновник имеет право получать доход;
  • публичный доступ к декларациям;
  • подача уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии;
  • статьи 366-1 “Декларирование недостоверной информации” и 368-5 “Незаконное обогащение” Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

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По материалам Обозреватель
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