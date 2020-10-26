В "Слуге народа" объяснили нюанс с решением КСУ об отмене е-деклараций

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества признает недействительными ряд положений законов.
В частности Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции запрещается проведение мониторинга образа жизни чиновников и полная проверка деклараций, а также отменяется доступ к информационным базам данных и государственным реестрам. Об этом Василевская-Смаглюк пишет в Telegram-канале.
В то же время с этим решением КСУ признаются недействительными и такие положения законов:
Напомним, Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
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