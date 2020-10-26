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В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19

В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19

Министерство здравоохранения планирует ввести новый метод диагностики коронавируса с помощью быстрых тестов на антигены. Для этого в Минздраве просят выделить около 2 миллиардов гривен.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, соответствующий запрос уже был сделан к правительству.

“Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения к определенным постановлениям, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, львиная доля на этот метод тестирования”, – сказал Степанов.

Министр отметил, что в такой способ хотят увеличить количество проводимых тестирований на коронавирус.

Минздрав планирует добавить два новых метода тестирования на коронавирус. Планируют ввести тестирование на антигены с помощью ИФА метода и новых экспресс-тестов.

Также сообщалось, что Минздрав хочет выйти на 75 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус ежедневно до конца года.

По материалам РБК-Украина
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