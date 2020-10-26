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Голосовать за Госбюджет на 2021 год в ВР будут 5 ноября - нардеп

Голосовать за Госбюджет на 2021 год в ВР будут 5 ноября - нардеп

Голосовать за законопроект о Госбюджете на 2021 год в ВР будут 5 ноября, сейчас премьер-министр Денис Шмыгаль лично проводит консультации с депутатами относительно поправок. Об этом написал в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

“О многострадальном бюджете на 2021 год: по моей информации, заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник (2 ноября). Пока все эти дни премьер лично проводит консультации с депутатами большинства по их правкам в бюджет”, – написал Железняк.

По его словам, налоговые изменения в бюджет тоже в ближайшее время будут рассматриваться на комитете.

“Голосовать сам бюджет 2021 года в первом чтении будут в пленарный четверг (5 ноября). Единственная интрига – наличие голосов. Там все, как было. На грани фола”, – добавил он.

По материалам УНН
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