Студенты смогут вернуть деньги за общежития, в которых не жили из-за карантина

За период непроживания в общежитиях во время дистанционного обучения студентам должны возвращать средства или зачислять их как платеж на следующий период.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

“За студентами, которые выехали из общежитий с 15 октября до 15 ноября, должно обязательно сохраняться место жительства. Средства за период непроживания в общежитии должны быть возвращены студентам или зачтены как платеж на следующий период проживания”, – об этом заявил глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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Он подчеркнул, что принудительно выселять студентов из общежитий не имеют права.

“Учитывая автономию учреждений высшего образования, мы рекомендовали по возможности освободить общежития. Но прописали, что дети-сироты, дети с временно оккупированных территорий, из «красной» карантинной зоны, студенты, которые находятся на учебно-производственной практике или работают, иностранцы и лица без гражданства остаются проживать в общежитиях, придерживаясь всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача”, – сказал Сергей Шкарлет.

В случае нарушения прав студентов глава МОН призвал обращаться на «горячие линии» Государственной службы качества образования.

Справка Finance.ua:

На внеочередном заседании Правительства принято решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, в следующий период возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.

Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования – перейти с 15 октября до 15 ноября на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме сирот; лиц, лишенных родительской опеки; получателей образования с временно оккупированных территорий, «красных» карантинных зон; иностранных граждан и лиц без гражданства; получателей образования, которые совмещают учебу с работой).

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