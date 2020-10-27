Студенты смогут вернуть деньги за общежития, в которых не жили из-за карантина

За период непроживания в общежитиях во время дистанционного обучения студентам должны возвращать средства или зачислять их как платеж на следующий период.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.
“За студентами, которые выехали из общежитий с 15 октября до 15 ноября, должно обязательно сохраняться место жительства. Средства за период непроживания в общежитии должны быть возвращены студентам или зачтены как платеж на следующий период проживания”, – об этом заявил глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
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Он подчеркнул, что принудительно выселять студентов из общежитий не имеют права.
“Учитывая автономию учреждений высшего образования, мы рекомендовали по возможности освободить общежития. Но прописали, что дети-сироты, дети с временно оккупированных территорий, из «красной» карантинной зоны, студенты, которые находятся на учебно-производственной практике или работают, иностранцы и лица без гражданства остаются проживать в общежитиях, придерживаясь всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача”, – сказал Сергей Шкарлет.
В случае нарушения прав студентов глава МОН призвал обращаться на «горячие линии» Государственной службы качества образования.
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