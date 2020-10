Фондовый рынок США рухнул из-за тревожных ожиданий по поводу американской экономики

По итогам торгов 28 октября американские фондовые индексы рухнули более, чем на 3% из-за опасений по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики.

По данным агентства, индикатор Dow Jones продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня.

В то же время, индикатор Cboe Volatility Index (VIX), который называют “индексом страха” Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня.

Как информирует Интерфакс, 28 октября подешевели акции компаний, цена которых, по прогнозам аналитиков, наиболее существенно пострадают в случае возобновления локдауна или замедления процесса восстановления экономики.

Так, цена бумаг авиакомпании Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. опустилась на 3,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) — на 4,5%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. — на 4,6%. Акции оператора круизов Royal Caribbean Group подешевели на 7,4%.

Тем временем, котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 4,96%. Компания в первом квартале 2021 финансового года продемонстрировала результаты лучше ожиданий аналитиков, при этом рост был отмечен во всех трех основных сегментах бизнеса благодаря спросу на “облачные” услуги и видеоигры в период пандемии COVID-19.

Между тем, прогнозы Microsoft на текущий финквартал, в течение которого будет дан старт продаж новой консоли Xbox, оказались ниже прогнозов.

При этом ценные бумаги Boeing Co. (SPB: BA) опустились на 4,6%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники зафиксировал менее крупный, чем ожидалось, убыток в третьем квартале 2020 года, однако его выручка не оправдала прогнозов.