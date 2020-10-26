Фондовый рынок США рухнул из-за тревожных ожиданий по поводу американской экономики

По итогам торгов 28 октября американские фондовые индексы рухнули более, чем на 3% из-за опасений по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики.
По данным агентства, индикатор Dow Jones продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня.
В то же время, индикатор Cboe Volatility Index (VIX), который называют “индексом страха” Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня.
Как информирует Интерфакс, 28 октября подешевели акции компаний, цена которых, по прогнозам аналитиков, наиболее существенно пострадают в случае возобновления локдауна или замедления процесса восстановления экономики.
Так, цена бумаг авиакомпании Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. опустилась на 3,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) — на 4,5%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. — на 4,6%. Акции оператора круизов Royal Caribbean Group подешевели на 7,4%.
Тем временем, котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 4,96%. Компания в первом квартале 2021 финансового года продемонстрировала результаты лучше ожиданий аналитиков, при этом рост был отмечен во всех трех основных сегментах бизнеса благодаря спросу на “облачные” услуги и видеоигры в период пандемии COVID-19.
Между тем, прогнозы Microsoft на текущий финквартал, в течение которого будет дан старт продаж новой консоли Xbox, оказались ниже прогнозов.
При этом ценные бумаги Boeing Co. (SPB: BA) опустились на 4,6%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники зафиксировал менее крупный, чем ожидалось, убыток в третьем квартале 2020 года, однако его выручка не оправдала прогнозов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларированиеВчера, 11:30 - 855 11
Испания планирует ввести налог для самых богатых из-за коронакризисаВчера, 18:30 - 563 6
Бензин и дизтопливо резко пошли в рост - мнение экспертовПозавчера, 19:00 - 5923 5
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1713 4
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверенияВчера, 08:02 - 9064 4
lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроютВчера, 11:14 - 7454
В ВР предлагают повысить лимит на зарубежные посылки до 150 евроВчера, 15:00 - 2459 3
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1713 4
Владелица Tesla проучила и забрала у похитителей свое авто (фото)Вчера, 19:40 - 1367
В налоговой напомнили, какие налоги необходимо уплатить до 30 октябряВчера, 21:00 - 1081
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Вчера, 10:53 - 219
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Позавчера, 11:20 - 515
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 525
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 825
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 477 1