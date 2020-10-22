35 украинских больниц получат кислородные концентраторы от благотворительного фонда ПриватБанка и ЮНИСЕФ

Благотворительный фонд ПриватБанка «Помогать просто!» присоединился к инициативе детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Из 150 кислородных концентраторов, которые ЮНИСЕФ в очередной раз доставляет в украинские больницы, 125 приобретено фондом ПриватБанка.

Уже в ближайшее время оборудование получат в столичных больницах и 11 регионах Украины. Это Харьковская, Запорожская, Одесская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Черниговская области.

Регионы и больницы для передачи кислородного оборудования были выбраны по результатам комплексного анализа – с учетом количества больных и госпитализированных из COVID-19, а также уровня смертности в этих регионах. По данным оценки ЮНИСЕФ, оборудование получат тридцать пять опорных больниц, где находятся 22% всех госпитализированных в стране.

«В партнерстве с глобальными институтами мы можем осуществлять благотворительность еще эффективнее, – отмечает Анна Павлова, директор фонда «Помогать просто!». – Кислородные концентраторы, в которых остро нуждаются медицинские учреждения, помогут сейчас преодолевать осложнения коронавируса и будут использоваться в больницах и после окончания пандемии. Мы благодарны ЮНИСЕФ за возможность присоединиться к инициативе. Вместе помогать – действительно просто!».

«Почти каждый пятый госпитализированый с коронавирусная инфекцией имеет тяжелое течение болезни и требует кислородной терапии, – отметила Лотта Сильвандер, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине. – Мы благодарны помощи наших партнеров – Благотворительному фонду ПриватБанка, который предоставил финансовые ресурсы. Пандемия в очередной раз доказала, что совместными усилиями мы можем охватить большее количество людей и помочь сотням тысяч украинцев».