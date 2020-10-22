Межбанк: выход НБУ с продажей валюты выровнял спрос и предложение на рынке

Среда прошла очень интересно на валютном рынке. С одной стороны – доллар продолжил дорожать и за день вырос почти на 3 копейки – с утренних 28,365/28,38 гривен до 28,39/28,41. С другой – подешевел евро с 33,39/33,40 до 33,31/33,33 к концу дня.
В росте котировок американской валюты в первую очередь сыграл фактор получения возмещений НДС экспортерами на крупную сумму порядка 5,6-5,7 млрд гривен. Это спровоцировало одних клиентов к сокращению продажи валютной выручки, а других – к активной скупке валюты на опасениях ее дальнейшего роста.
Проседание евровалюты на украинском межбанке было связано исключительно с ситуацией на международных рынках и автоматическим пересчетом его котировок относительно гривны. Евро к вечеру среды подешевел относительно доллара до уровней 1,1735, хотя еще с самого утра торговался в пределах 1,1780.
Нацбанку пришлось дважды сегодня выходить на торги с продажей доллара для сглаживания колебаний по курсу. В первый раз – по 28,41 гривен около 12 часов и во второй раз – по 28,42 уже во время обеда. Всего по оценкам участников межбанка регулятор продал от $55 млн до $80 млн, что и удержало курс от более серьезного роста.
Ход торгов:
Стартовав с уровня 28,365/28,38 гривен – к 11:00 доллар вырос до 28,39/28,405 гривен, а к 12 часам и до 28,40/28,415. Котировки пошли бы и выше. Но выход НБУ с продажей валюты по 28,41 гривен, а затем и повторная интервенция уже по 28,42 – выровняли спрос и предложение в пределах 28,40/28,415 почти до 15 часов. После окончательного ухода Нацбанка с рынка – доллар остановился в пределах уровня 28,39/28,41 гривен уже до самого завершения сессии.
Главные события 28 октября на межбанке:
1. Доллар вырос с утренних 28,365/28,38 до 28,39/28,41 гривен к концу сессии.
2. Нацбанк сегодня дважды выходил на торги с продажей валюты по 28,41 и по 28,42 гривен. И продал по оценкам участников торгов порядка $55-80 млн.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3937 гривен, а официальный на 29 октября установлен на отметке 28,3989 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,40 / 28,42
евро – 33,30 / 33,32
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1754 / 1,1756
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