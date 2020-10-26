Huawei показала рост выручки вопреки всем санкциям

Несмотря на санкции со стороны американских властей, Huawei не только продолжает выпускать флагманские смартфоны с передовыми технологиями, но и демонстрирует положительную финансовую динамику. Согласно опубликованному отчёту за первые три квартала 2020 года, выручка компании заметно выросла в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.
За отчётный период выручка Huawei составила 671,3 миллиарда юаней (около $100 миллиардов), что на 9,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, рентабельность чистой прибыли компании за первые три квартала 2020-го составила 8%.
Компания отметила, что планирует и дальше делать упор на развитие технологий искусственного интеллекта, компьютерных и облачных вычислений, а также сетей пятого поколения, создавая решения для различных сценариев и разрабатывая отраслевые приложения. Huawei поставила перед собой цель помогать предприятиям развивать бизнес, содействовать государственным учреждениям в стимулировании национальных экономик, развитии отраслей и оптимизации управления.
По мнению Huawei, для быстрого и эффективного развития отрасли информационно-коммуникационных технологий требуется открытое сотрудничество и взаимное доверие отраслевых предприятий по всему миру.
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