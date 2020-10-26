Microsoft Edge получил вертикальные вкладки и ряд других новых функций

Компания Microsoft выпустила новую сборку фирменного браузера. Ключевой особенностью свежей бета-версии программы стала улучшенная работа с вкладками. Кроме функции их вертикального размещения, анонсированной еще весной этого года, преемник Internet Explorer получил и ряд других полезных возможностей.
В актуальной тестовой сборке Edge Canary пользователи уже могут опробовать альтернативный вариант представления открытых вкладок, нажав на соответствующую кнопку, расположенную в панели задач браузера, сообщает MSPowerUser.
Например, удерживая Ctrl, можно выбрать несколько вкладок, чтобы перетащить их в другое окно, закрыть, обновить, копировать или закрепить все их одновременно. Если на некоторых из них воспроизводится звук в фоновом режиме, теперь достаточно просто нажать на значок динамика, не переходя в саму вкладку, чтобы заглушить ее. При желании можно свернуть панель в узкую вертикальную полоску – при этом будут видны только значки вкладок, а полная информация появится при наведении курсора на свернутую область.
Дата появления релизной версии Microsoft Edge с новыми функциями разработчиками пока не объявлена.
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