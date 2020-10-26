Кабмин просит ЕИБ о 25 млн евро для помощи бизнесу в борьбе с COVID-19

Кабинет Министров обратится в Европейский инвестиционный банк с просьбой профинансировать 25 млн евро для помощи малым и средним предприятиям в борьбе с COVID-19. Правительство одобрило соответствующее распоряжение на сегодняшнем заседании.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
“Одобрить проект письма правительства Украины к Европейскому инвестиционному банку относительно подтверждения соответствия предложения о финансировании проекта “Заем акционерного общества “ПроКредит Банк” для малых и средних предприятий и предприятий со средней капитализацией – Чрезвычайная Помощь в борьбе с COVID-19”, – указано в документе.
Правительство уполномочило подписать данное письмо министра финансов Сергея Марченко.
Напомним, в начале октября Евросоюз согласовал выделение Украине 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут выделены дополнительно к уже согласованным 1,2 миллиарда евро экономической помощи.
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